Москва, 31 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В Москве одобрен проект возведения нового торгового комплекса на месте складских помещений в ЦАО, сообщает 31 мая пресс-служба Москомстройинвеста.

raisingmbh.com Складское помещение

26 мая этого года градостроительно-земельная комиссия города Москвы под руководством Сергея Собянина одобрила проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для строительства торгового центра.

Новый объект появится по адресу: ул. Большая Почтовая, вл. 43−45, стр. 5, 12, где на территории 0,1461 га в настоящее время расположены складские помещения площадью 1029 кв. метров. Согласно проекту, инвестор разместит на указанном участке торговый комплекс площадью 4 383 кв. метров.