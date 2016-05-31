Ростов-на-Дону, 31 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Ливни, накрывшие Ростовскую область, не хотят покидать регион. Несмотря на то, что в мае количество выпавших осадков уже давно перешагнуло все допустимые отметки, дожди не прекращаются. Буквально минувшей ночью региональное управление МЧС распространило штормовое предупреждение об очень сильном дожде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая, ростовское небо по-прежнему серое от туч, синоптики предупреждают об осадках.

Екатерина Булатова ИА REGNUM

В связи с неблагоприятными погодными условиями в областном центре коммунальщики работают в усиленном режиме. Минувшей ночью работникам ЖКХ удалось предотвратить аварийные ситуации. На улице Шоссейной, которую не раз затапливало майскими дождями, держали на контроле несколько аварийных бригад и групп спасателей. В течение дня откачка воды продолжится.

Удалось энергетикам оперативно справиться с обрывами линий электропередач и вернуть свет в дома ростовчан. В зону отключения попали несколько домов. Кроме того, убраны с проезжих частей поваленные деревья. Автомобилистов горадминистрация призывает не парковать машины вблизи деревьев.

Зато, по информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, благодаря интенсивным дождям продолжается наполнение пересыхающего Цимлянского водохранилища, средний уровень которого за трое суток повысился на пять сантиметров. В то же время не очень благоприятно осадки сказываются на полевых работах. В большинстве районов юга России дожди способствовали переувлажнению почвы, что привело к прекращению проведения всех сельскохозяйственных работ, увеличению и распространению вредителей и болезней, а также сорняков.

Согласно прогнозу синоптиков в первый день лета, 1 июня, в Ростовской области пройдут сильные дожди, возможен град. Погода прояснится в Ростове-на-Дону только 2 июня.