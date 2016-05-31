Ярославль, 31 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. 3 июня в Ярославле пройдет очередная общегородская акция по раздаче бездомных животных «Хочу домой». На этот раз в добрые руки предлагаются четвероногие, оказавшиеся на попечении МУП «САХ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Как ранее уже сообщало ИА REGNUM, муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» стало исполнителем муниципального контракта на отлов, передержку, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных. На базе предприятия организованы вольеры, где содержатся отловленные собаки. Однако, сотрудники «САХ» не горят желанием умерщвлять животных, что вполне объяснимо. В результате на предприятии образовался некий стихийный приют, поддерживаемый силами сотрудников и волонтеров. Горожане активно разбирают животных, фотографии которых размещаются на сайте организации.

Впрочем, зоозащитники не в восторге от этой инициативы. Они настаивают, что горожанами движет чувство элементарной жалости, но не ответственного отношения к питомцам.

«Собаку могут выпустить на вольные хлеба — потому что спасти от гибели ее хочется, а содержать и заботиться — нет: некуда, некогда, аллергия, дети, своих животных дома полно — причин масса. Могут взять домой и выяснить, что собака больна — тогда ее снова, вероятнее всего, ждет улица. В результате мы только плодим бездомных животных» — рассуждает директор благотворительного фонда «ЯрКот» Светлана Еремеева.

Есть у зоозащитников вопросы и к организатору акции — фонду «Жизнь дана на добрые дела» в части работы «на перспективу».

«Отдавая животное, приют должен предоставить ему место, если жизнь в новом доме не сложится. Готов ли «САХ» принимать собак обратно?», — интересуется Светлана Еремеева.

Между тем, это уже третья акция-раздача, проводимая фондом «Жизнь дана на добрые дела». За это время организаторы выслушали немало претензий и, судя по всему, сделали выводы.

По словам организатора фонда Аллы Волковой, для посетителей акции будет сделан отдельный вход на предприятие, где ярославцев будут встречать и сопровождать волонтеры. Посетители смогут провести время с собакой и попытаться понять, подходят ли хозяин и питомец друг другу. Кроме того, в фонде уверяют, что все собаки прошли ветеринарное обследование и привиты.

«Все это делается силами фонда на средства, полученные от благотворительных пожертвований. Животных мы отдаем по договору и, если что-то будет не так, в «САХе» без проблем примут собачку обратно. Там работают люди с нормальной головой и сердцем, ведь вместо того, чтобы ликвидировать животных, они помогают их пристраивать. Но по итогам прошлых акций вернули нам только одну собаку», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Алла Волкова.

Стоит отметить, что другие ярославские приюты в акциях-раздачах фонда «Жизнь дана на добрые дела» принципиально не участвуют, считая их профанацией зоозащитной деятельности.

Читайте также: Ярославские школьники передали более 400 кг корма для бездомных животных.