Екатеринбург, 31 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Свердловской области совершенствуют схему размещения медицинских учреждений. К работе над ней привлечены и депутаты областного Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ван Гог. Палата арльской больницы. 1889

Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал депутатов к консолидации для совершенствования данной схемы. Он подчеркнул, что избранные на местах члены Заксобрания хорошо знают реальную ситуацию в территориях и в силах внести существенный вклад в формирование сети медучреждений. Также в ходе общения с депутатами Заксобрания он напомнил о том, что новому министру здравоохранения региона в качестве задачи поставлена такая, как «создание равного доступа всех жителей региона к медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной».

Ранее депутат Виктор Шептий отметил, что у жителей региона есть опасения. Люди в результате изменений в сфере медицины боятся полностью лишиться доступа к медпомощи.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, эти опасения имеют под собой основания. Сотрудники медицинских учреждений ждут сокращения своих зарплат, а из-за проведённой оптимизации в стационарных учреждениях сократилось количество койко-мест. В результате не все граждане имеют возможность лечь в больницу, либо вынуждены находиться на койках, оборудованных вне больничных палат.

Есть проблемы и с профилактическим обследованием граждан. Например, одному из жителей Первоуральска уже два месяца не могут прийти результаты анализа крови на гормоны щитовидной железы. Участковый терапевт разводит руками и предлагает подождать ещё. Кроме того, в общем анализе крови нередки ошибки. Так, у одного из свердловчан анализ показал просто запредельные отклонения от норм сразу по пяти показателям. Гражданину пришлось пересдать кровь в частной клинике за деньги, и новый результат оказался практически в пределах допустимых значений.

Проблемы есть и в Екатеринбурге. «В поликлинике на Сортировке не хватает специалистов. Так, попасть на приём к окулисту удалось только через три недели. К урологу вообще пришлось ехать в другую больницу, на Братьев Быковых. Большие очереди к кардиологам. В поликлинике это объясняют тем, что много врачей в отпусках и на больничном. Сами врачи жалуются на то, что это последствия проводимых реформ в медицине, в результате чего сокращаются зарплаты и специалисты уходят из системы здравоохранения», — сообщил житель Сортировки Алексей Банников.

Он также добавил, что большие очереди в регистратуру и на флюорографию, так как перед началом строительного сезона рентген проходят гастарбайтеры из Средней Азии.

Кроме того, по словам свердловчан, в некоторых территориях, в том числе и в Екатеринбурге, сами мигранты работают врачами. Причём не все из них в совершенстве владеют русским языком. Также у граждан есть вопросы к чиновникам по квалификации работающих в свердловской медицине мигрантов.

На фоне всего этого граждане всё больше разочаровываются в бесплатной медицине. Впрочем, и в платной не всё гладко. Так, некоторые граждане уже столкнулись с тем, что в клиниках перепутали анализы, сданные за деньги. Но в целом, в коммерческих клиниках получить медицинскую помощь можно гораздо проще, чем в государственных. Здоровье, как известно, не купишь, но денег оно требует, и порой немалых…

Отметим, по данным областного Минздрава, в 2014 году в Свердловской области насчитывалось 111 стационарных медицинских учреждений, из которых 87 областных. Также действовали 568 фельдшерских акушерских пунктов и 280 общих врачебных практик, восемь станций и 58 отделений скорой помощи.

В 2014 году численность врачей в поликлиниках увеличилась на 1045 человек (в основном они пришли из стационаров) и составила 7 тыс. 163 врача. А количество врачей в стационарных учреждениях возросло на 42 и составило 5 тыс. 713 врачей. В период с 2009 по 2014 год количество врачей и медработников среднего звена колебалось, но в целом на конец периода оказалось выше, чем было в 2009-м.

Свежих официальных цифр пока нет. Но известно, что в 2015 году несколько медицинских учреждений, в том числе, стационарных, были закрыты. Скандалы, связанные с закрытием медучреждений, отмечались и в 2016 году.