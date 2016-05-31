Феодосия, Крым, 31 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Феодосии помощника прокурора подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Он вымогал у предпринимателя недвижимость и деньги за решение ряда вопросов «другими работниками прокуратуры». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

cbs1sao.ru Мошенничество

По данным следствия, в апреле 2016 года подозреваемый, «с целью хищения путем обмана имущества гражданина», предложил предпринимателю, занимающемуся строительством многоквартирных домов в Крыму, «оказать содействие в решении вопросов, связанных с нарушениями в сфере градостроительного законодательства, допущенных предпринимателем при строительстве объектов недвижимости». За свои услуги он захотел получить пять объектов недвижимости и деньги. В таком случае коллеги помощника прокурора Феодосии закрыли бы глаза на ряд выявленных нарушений закона при вводе предпринимателем в эксплуатацию девяти объектов незавершенного строительства.

«Вечером 30 мая 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя денежные средства в сумме 1, 5 млн рублей. В момент передачи денежных средств помощник прокурора был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Всего он получил от гражданина денежных средств и права на имущество на общую сумму 24,7 млн рублей», — сообщили в Следкоме.

В прокуратуре Крыма корреспонденту ИА REGNUM также подтвердили, что «установлен факт незаконного получения денежных средств в сумме 1,5 млн рублей помощником прокурора Феодосии».

«Прокурором республики Натальей Поклонской принято решение об увольнении названного работника в связи с нарушением присяги прокурора. Выяснение всех обстоятельств совершения работником прокуратуры противоправных действий находится на контроле у прокурора республики», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.