Ярославль, 31 мая, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Илья Круглов предложил Правительству Ярославской области сменить руководство футбольного клуба «Шинник» на очередном заседании облдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта shinnik.com

Предложение прозвучало в рамках обсуждения законопроекта о новой схеме финансирования футбольного клуба. Как ранее сообщало ИА REGNUM, спонсорам «Шинника» губернатор Сергей Ястребов предложил дать льготу по налогу на имущество в размерах оказанной помощи.

В вину нынешнему руководству клуба депутат Круглов поставил ситуацию с центром подготовки юных футболистов. По его мнению, сметы центра были завышены, а расходование средств, выделяемых из бюджета города Ярославля, непрозрачно. Также он обвинил руководство клуба в низкой посещаемости матчей «Шинника». Круглова поддержали и некоторые другие депутаты.

Заместитель председателя правительства Александр Нечаев сказал, что претензии к руководству клуба есть, и исполнительная власть готова рассмотреть кандидатуры на этот пост.

Депутаты засомневались, что новая схема поддержки клуба будет контролироваться властью, кроме того, бюджет может потерять доходы по налогу на имущество.

«Объем средств, выделяемых «Шиннику», будет утверждаться Ярославской областной думой. Бесконтрольного перечисления денег не будет. Когда мы увидим, что бюджет клуба наполнен, мы не будем больше принимать такие платежи. Предполагается, что поступления по налогу на имущество будет выше запланированного, в частности вырастут поступления от магистральных трубопроводов», — сказал директор департамента финансов Ярославской области Алексей Долгов.

По словам Долгова, расходы «Шинника» за последние 4 года были сокращены в 2 раза.

«Когда Ярославский шинный завод отказался от финансирования, губернаторы находили различных частных инвесторов. Контроль осуществлялся и осуществляется. Удалось оптимизировать расходы. В 2012 году затраты были порядка 400 млн, сегодня они около 200 млн», — сказал Алексей Долгов.

Один из депутатов зачитал обращение фанатов ФК «Шинник», требующих сохранения клуба. Фанаты пришли к зданию Яроблдумы перед заседанием. Однако некоторые депутаты высказывали кардинальные предложения. «Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — сказал депутат Евгений Сдвижков.

«Футболисты не получают зарплату, но играют. О чем это говорит? Там нет зарплат, там совершенно другие зарплаты. Что такое 200 млн рублей? Можно построить 200 квартир для наших бюджетников, и это пойдет на поддержку ярославской экономики», — сказал Евгений Сдвижков.

Депутат Эльхан Мардалиев предложил также провести в клубе проверку контрольно-счетной палаты Ярославской области. Это решение было поддержано.

В итоге депутаты поддержали законопроект о поддержке футбольного клуба. Также была рассмотрена поправка депутата Евгения Заяшникова о том, чтобы применить аналогичную схему и на волейбольный клуб «Ярославич», играющий в высшей лиге. Против этой поправки выступил директор департамента финансов Алексей Долгов. По его словам, учредителем «Ярославича» Правительство Ярославской области не является, а значит, он не может получить финансирование по аналогии с «Шинником».

«В данный момент мы можем позволить себе принять решение только по футбольному клубу», — сказал Долгов.

«Я знаю про «Шинник» больше, чем сказал господин Круглов. Хотите, расскажу? Скажите всем публично: от 200 тыс до миллиона заработная плата приезжих футболистов. Бардак в клубе творится. Нужно подходить одинаково к финансированию спорта высших достижений», — возмутился депутат Андрей Крутиков.

Председатель Правительства Ярославской области Александр Князьков сообщил, что бюджет ВК «Ярославич» на год составляет 85 млн, у клуба есть спонсоры и он финансируется из бюджета.

«Необходимости выделения дополнительных средств «Ярославичу» в этом году нет», — резюмировал Князьков.

В итоге поправка по «Ярославичу» не была поддержана Ярославской областной думой.