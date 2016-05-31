Магас, 31 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Ингушетии выделена субсидия в размере 27,3 млн рублей на строительство учреждений культуры в селах. В первую очередь такие дома культуры появятся в сельских поселениях Сагопши, Кантышево и Галашки, где особенно остро ощущается нехватка подобных объектов, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе главы и правительства региона. Это будут современные здания с большими зрительными залами, сценическими площадками и мастерскими.

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На встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обсудил вопрос поддержки строительства в республике домов культуры в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Как отметил глава региона, в республике необходимо строить на территории крупных населенных пунктов центры культуры, подобные тому, что открылся в прошлом году в Магасе.

Этот центр культурного развития расположился в двухэтажном здании с просторным фойе и зоной для экспозиций, актовым залом на 144 места, книгохранилищем, читальным залом, театральной студией, конференц-залом и мастерскими для проведения мастер-классов народных умельцев.

В плане властей региона открыть в Ингушетии дворец культуры и музей краеведения в Магасе, Государственную филармонию, колледж искусств, драматический театр. Как отметили в пресс-службе главы, все эти проекты нашли поддержку федерального министра.

Напомним, в марте 2015 года глава республики на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поделился проблемой отсутствия необходимого количества досуговых учреждений. По словам Евкурова, в регионе необходимо построить около 30 Домов культуры, без которых как считает глава, на селе молодежи нечего делать, ей негде реализовать образовательные и развлекательные потребности. С учетом софинансирования типовые объекты культуры, рассчитанные на 300 посадочных мест, обойдутся, по словам главы, примерно в 40 млн рублей. Президент РФ обещал помочь республике в решении этого вопроса.