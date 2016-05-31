Севастополь, 31 мая, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания города Севастополя 31 мая единогласно утвердили постановление о присвоении президенту России Владимиру Путину завания Почетного гражданина города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За» утверждение постановления проголосовал 21 депутат Заксобрания.

«У севастопольцев нет сомнений в том, сколь велика роль президента во вхождении Севастополя в состав РФ. Все севастопольцы, которые участвовали в событиях марта — февраля 2014 года — все испытывали особенное чувство и осознавали, что роль президента в происходящем является ключевой», — заявила инициатор постановления, и.о. спикера ЗС Севастополя Екатерина Алтабаева.