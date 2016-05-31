Киев, 31 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, служившая в карательном батальоне «Айдар» и 25 мая помилованная президентом России Владимиром Путиным, начала свою работу в украинском парламенте с речи, в конце которой она спела гимн Украины, сообщают «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Речь Савченко, прилетевшей из Москвы в Киев 25 мая, началась с того, что она «вернулась и включается в работу».

«Хочу поблагодарить всех украинцев, которые боролись за меня», — сказала политик.

Савченко заявила коллегам, что она не даст им забыть о тех, кто в настоящее время воюет, пока парламентарии заседают.

«Я не дам вам забыть, потому что если кто-нибудь из вас был на кладбище, то вы могли почувствовать то, что почувствовала я: они не лежат, они стоят», — сказала она.

Савченко заявила, что до тех пор, пока та Украина, за которую они погибли, не станет реальностью, погибшие солдаты «не лягут в могилы». В конце своей речи она спела гимн Украины, который поддержали остальные депутаты, исполнив его стоя.

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