Москва, 31 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. С 1 июня 2016 года в Визовом центре Греции в Москве меняется время подачи документов и выдачи паспортов, как для индивидуальных заявителей, так и для туристических компаний, сообщили Ассоциация туроператоров России.

visa18.ru Виза Греции

Туроператоры смогут подавать документы ежедневно в период с 11:00 до 19:00. Индивидуальные заявители — с 08:00 до 18:00, подача для заявителей VIP-зала — до 20:00.

Все заявители, подавшие документы до 1 июня и после этой даты, смогут получить паспорта в визовом центре (ВЦ) по адресу Никитский бульвар, 17. Это правило касается в том числе тех, кто подвал документы до 1 июня 2016 года в ВЦ в Волконском переулке. Выдача готовых паспортов будет производиться с 10:00 до 20:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле-мае возникли проблемы с оформлением виз в Грецию. Сотрудники визового центра Греции в Москве не справляются с наплывом документов, которые были поданы для оформления, из-за большого наплыва туристов.

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По информации греческой дипмиссии, в генконсульство Греции в Москве привлечен дополнительный персонал, установлено новое оборудование, обновлены цифровые линии связи с шенгенскими базами и произведено улучшение на всех уровнях используемого программного обеспечения. «Эти действия привели к полному и быстрому обслуживанию заявителей», — подчеркивается в сообщении.