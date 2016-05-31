Красногорск, 31 мая, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Должность уполномоченного по вопросам экологии Подмосковья заняла летчик-космонавт Елена Серова. О назначении заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что экосистему региона необходимо защищать. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

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«Тема экологии в Подмосковье особенно важна. Мы нашу экосистему должны защищать. Большая работа делается в части лесных насаждений, мы проводим работу по проектам «Чистая вода». Нужен человек, который возглавит это направление. Вчера я провел встречу с Еленой Олеговной Серовой и предложил заниматься этой важной темой», — сообщил глава региона.

Как, в свою очередь, отметил министр экологии и природопользования Александр Коган, уполномоченный станет координатором всех гражданских экологических инициатив и проводником между властью и обществом.

«Экологические задачи нельзя решить без участия жителей. Перед уполномоченным стоят непростые задачи: общественный контроль над соблюдением экологического законодательства, участие в подготовке стратегических документов в сфере экологии, поддержка лучших общественных инициатив и повышение уровня экологической культуры населения», — пояснил министр.

Отметим, что ранее сама Серова прокомментировала новую должность, подчеркнув, что в регионе существую три наиболее важные темы — состояние лесов после нашествия жука-короеда, чистая вода и состояние мусорных полигонов.

«У меня есть экологическое образование, космическое экологическое образование. Одним из приоритетных направлений при работе на борту Международной космической станции был мониторинг окружающей среды всей земли. Представляете какие масштабы? Я научилась реагировать очень оперативно: увидел, сообщил, пошло купирование какой-то ситуации. У нас сейчас три очень важные темы — это состояние лесов после нашествия жука-короеда. Чистая вода нам нужна в Подмосковье, здесь необходимо оперативное вмешательство. И состояние мусорных полигонов, которых осталось на пять лет», — заключила омбудсмен.