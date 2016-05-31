Москва, 31 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. За истекший период 2016 года 23 объекта были выведены из перечня долгостроя и незавершенного строительства в Москве, сообщает 31 мая Irn.ru со ссылкой на пресс-службу столичного департамента градостроительной политики.

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Как уточнил глава департамента Сергей Левкин, к 31 мая этого года 7 объектов были введены в эксплуатацию, на 8 — возобновилось строительство, на 7 идет благоустройство участков и еще один объект будет рассмотрен в городской комиссии по самовольному строительству.

В 2015 году из списка недостроев было исключено 50 объектов, таким образом, за пять месяцев текущего года результат составляет почти половину от всего прошлогоднего объема работ. Ранее перечень долгостроев содержал 669 объектов, теперь в списке остается лишь 323.