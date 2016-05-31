Ставрополь, 31 мая, 2016, 11:48 — ИА Регнум.



Суд

В Ставрополе гражданские супруги осуждены за убийства и разбои, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении следственного комитета.

Руслан Мерзличенко 26 февраля 2014 года убил свою знакомую из станицы Кирпильской Краснодарского края. Во время пьянки он потребовал от женщины деньги. Получив от нее отказ, он задушил ее колготками и забрал 12 тысяч рублей.

Через год, 2 марта 2015 года, Мерзличенко со своей сожительницей Евой Чеботаревой напали на знакомую, у которой ранее снимали жилье, перерезали ей горло и забрали 80 тысяч рублей, гармонь, мобильный телефон.

Сожители признаны виновными в убийстве, совершенном по сговору и разбое. Мерзличенко получил 23 года колонии строгого режима, Чеботарева — 14 лет лишения свободы в колонии общего режима.