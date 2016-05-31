Чебоксары, 31 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В городском собрании депутатов Чебоксар опубликованы сведения о доходах и имуществе народных избранников. Столичные парламентарии затмили по уровню богатства коллег не только из Госсовета Чувашии, но и Госдумы. При этом рейтинг также поражает наличием среди предпринимателей и директоров откровенных бедняков, чьи доходы не переваливают даже за порог прожиточного минимума. ИА REGNUM составило рейтинг доходов городских депутатов.

ИА REGNUM Звезды столичной политики

В городском собрании на профессиональной основе работает только председатель ЧГСД, глава Чебоксар и столичных единороссов Леонид Черкесов. Напомним, он задекларировал 2,146 млн рублей дохода по основному месту работы, что на 22,6% (или на 400 тыс. рублей) выше уровня 2014 года. Иной доход снизился со 138,3 тыс. до 103,6 тыс. рублей. Это 13-е место в зарплатном рейтинге депутатов. Доходы его заместителя Ирины Клементьевой, руководящей страховой компанией «Чувашия-Мед», достигли почти 1,5 млн рублей.

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Возглавляет зарплатный рейтинг коммерческий директор «Медэкспресса» Владислав Кригер с баснословными 84,3 млн рублей дохода. Поражает не только доход депутата, но и длинный перечень его имущества. Он является собственником земельного участка (794 кв. м), жилого дома (513,9 кв. м), восьми нежилых помещений общей площадью 8887 кв. метров, в долевой собственности — три земельных участка (общей площадью 9093 кв. метра) и пять нежилых помещений (общей площадью 18 673,3 кв. метра). Также ему принадлежат две иномарки (Toyota Land Cruiser, Porsche Cayenne), мотоцикл, два снегоболотохода, снегоход и водный транспорт Maxum 2400. Отметим, что компания «Медэкспресс» ранее была привлечена к административной ответственности антимонопольной службой Чувашии за вульгарный образ медсестры в рекламе.

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На втором месте оказался индивидуальный предприниматель Юрий Борисов, который на прошлогодних праймериз участвовал как директор ООО «ИнтерТелеком». Он задекларировал более 48,3 млн рублей. В тройке лидеров по доходам — директор ООО «Объединённое железнодорожное хозяйство» и сопредседатель регионального штаба ОНФ Виктор Горбунов, заработавший свыше 8,9 млн рублей.

Четвёртую позицию занял индивидуальный предприниматель Валерий Антонов (8,244 млн рублей). Ему принадлежит только квартира, при этом обращает на себя внимание список недвижимости, зарегистрированный на его супругу: два земельных участка, две квартиры, жилой дом и три нежилых помещения.

Пятое место в рейтинге доходности занял замдиректора ООО «ЦУП ЧЭАЗ» Юрий Попенов (7,86 млн рублей). На шестом месте оказался председатель общественной организации в сфере ЖКХ Олег Ялугин (7,85 млн рублей дохода), на которого ранее было возбуждено пять уголовных дел.

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Занявший седьмую позицию директор строительной компании «Атриа» Евгений Андреев задекларировал более 7,1 млн рублей, в то время как его супруга — более 11 млн рублей, став самой богатой среди супругов и жён депутатов.

Директор фирмы «Юрат» Александр Андреев заработал 5,9 млн рублей и оказался на восьмом месте. Напомним, что в прошлом году он в знак протеста из-за «сильного давления» сложил членский билет единоросса и добровольно покинул пост председателя комиссии ЧГСД. Напомним также, что ранее он был детским омбудсменом.

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Топ-10 самых богатых депутатов замыкают директор управляющей компании «Жилищный стандарт» Сергей Антонов (4,8 млн рублей) и начальник режимно-секретного отдела Чапаевского завода Станислав Львов (3,48 млн рублей).

Разные зарплаты у помощников депутатов Госдумы из оппозиции. Официальный доход главы фракции КПРФ в горсобрании Алексея Шурчанова составил 384,5 тыс. рублей, либерал-демократа Олега Степанова — 264,5 тыс. рублей. Отметим, что из списка убран депутат-коммунист и скандальный застройщик Алексей Лапин, который в этом году осуждён за мошенничество и лишён депутатских полномочий. Из оппозиции самым обеспеченным можно, пожалуй, назвать начальник гаража УИ «Росинкасс» Рафиса Якушова (КПРФ), который заработал более 605 тыс. рублей и которому принадлежат три земельных участка общей площадью почти 50 тыс. кв. метров и квартира.

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Обращают на себя внимание поразительно скромные доходы индивидуального предпринимателя Ильяса Калмыкова, который отчаянно рвётся в депутаты других уровней. Согласно официальным данным, новоиспечённый издатель региональных еженедельников федеральных изданий, в прошлом году он заработал 96 тыс. рублей — это предпоследнее место в доходном рейтинге депутатов ЧГСД. И если на прошлых выборах депутат запомнился картинно перевязанной рукой в гипсе, то во время агитационного периода нынешних праймериз — развешанными листовками на столбах и мусоросборниках.

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Говоря о финансах, также можно выделить директора ООО «Жизнь и любовь» Анну Спиридонову. При годовом доходе 101 тыс. рублей у неё есть ипотечный кредит, также на неё зарегистрированы квартира (71,6 кв. метра) и земельный участок (почти 55 тыс. кв. метров).

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Если говорить о земельной недвижимости, то несколько страниц заняло описание объектов у гендиректора «Смака» Владимира Кузина (доход 882 тыс. рублей). В индивидуальной собственности у него 11 земельных участков общей площадью более 11,5 тыс. кв. метров, в долевой (62/1000 доли) — ещё 25 участков общей площадью почти 206 тыс. кв. метров.

Также обращает на себя внимание недвижимость директора строительного техникума Петра Мишина (доход 1,755 млн рублей) и его супруги (доход 125,6 тыс. рублей). В совместной собственности у них находятся четыре квартиры и гараж. Помимо этого, депутату принадлежат два гаража, земельный участок, в долевой собственности — ещё два земельных участка, супруге — три земельных участка, квартира и жилой дом.

Ещё одна чета, являющаяся собственником многочисленных объектов, — директор ООО «Арт Видео» Андрей Федоров (доход 96,5 тыс. рублей) и его супруга (доход 2,3 млн рублей). Депутату принадлежат три земельных участка (общая площадь 92,3 тыс. кв. метров), пять нежилых помещений, его второй половине — восемь земельных участков (общая площадь 37,4 тыс. кв. метров), три квартиры, три нежилых помещения и артезианская скважина, в долевой собственности (9/50 доли) находится земельный участок площадью почти 69 тыс. кв. метров.

Пять квартир и четыре нежилых помещения — у гендиректора ООО «Фининвест» Владимира Радина (доход 543,2 тыс. рублей). Впечатляющий автопарк — у директора ООО «Волгатрансбетон» Алексея Пивоварова (доход 1,5 млн рублей). У него две иномарки (Jeep Commander и Mitsubishi Pajero), девять фур, два полуприцепа, один лодочный прицеп и водный транспорт Alumacraft.

Сведения о доходах депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов за 2015 год

Депутат ЧГСД

Доход депутата, рублей

Доход супруги (супруга), рублей

1

Кригер Владислав, коммерческий директор ООО МЦ «Медэкспресс»

84 270 007

2

Борисов Юрий, индивидуальный предприниматель

48 341 515

454 695,32

3

Горбунов Виктор, гендиректор ООО «ОЖДХ»

8 909 804

97 050

4

Антонов Валерий, индивидуальный предприниматель

8 244 554

4 666 318,42

5

Попенов Юрий, замдиректора ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

7 865 619

79 008,02

6

Ялугин Олег, председатель ЧРОО «Общество защиты прав потребителей по вопросам ЖКХ»

7 853 659

296 072

7

Андреев Евгений, гендиректор стройкомпании «Атриа»

7 122 085

11 102 988

8

Андреев Александр, гендиректор ООО «Юрат»

5 907 403

187 711,52

9

Антонов Сергей, директор УК «Жилищный стандарт»

4 816 821

470 219,3

10

Львов Станислав, начальник режимно-секретного отдела АО «ЧПО им. В.И. Чапаева

3 482 144

205 789,07

11

Павлов Валерий, гендиректор ООО «Эткер»

2 451 983

136 400

12

Карпов Владимир, замдиректора ЗАО «ССК Чебоксарский»

2 406 595

336 802

13

Черкесов Леонид, глава Чебоксар

2 145 977

103 593,06 (иной доход)

466 124,19

147 726,56 (иной доход)

14

Мишин Петр, директор БПОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»

1 755 191

125 656,72

15

Владимиров Николай, гендиректор ООО «Юридическая фирма «Статус»

1 725 702

247 927,1

16

Пивоваров Алексей, директор ООО «Волгатрансбетон»

1 533 487

1 198 888

17

Клементьева Ирина, гендиректор АО «Страховая компания «Чувашия-Мед»

1 486 149

1 005 085,72

18

Викторов Владимир, главврач АУ «Городская стоматологическая поликлиника»

1 481 956

19

Кадышев Евгений, проректор ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И. Н. Ульянова»

1 230 083

650 853,73

20

Скворцов Олег, директор АО «Зеленстрой»

1 158 632

21

Волгин Вячеслав, директор ОАО «РКЦ»

1 096 732

500 000

22

Ладилов Максим, замдиректора филиала ФГУП «Почта России»

923 691,45

636 924,99

23

Кузин Владимир, гендиректор ООО «Корпорация «Смак»

882 025

178 171,35

24

Лебедев Сергей, директор ООО «НПО Экология»

843 031

157 935,77

25

Семенов Кирилл, директор по коммерции ООО «Альфа-Град»

757 199

483 500

26

Никоноров Дмитрий, директор ООО «Гранит»

749 534

27

Игумнов Анатолий, замдиректора ОАО «Чебоксарские городские электрические сети»

736 024

168 055,71

28

Шмаков Виктор, директор ООО «Победа»

624 533

29

Кортунов Олег, исполнительный директор ЗАО «Группа «КСК»

621 129

99 500

30

Якушов Рафис, начальник гаража УИ «Росинкасс»

605 179

312 000

31

Радин Владимир, гендиректор ООО «Фининвест»

543 217

142 437

32

Шурчанов Алексей, помощник депутата Госдумы В. С. Шурчанова

384 533

33

Спиридонов Андрей, директор ООО «Диапазон»

367 058

34

Нестерова Елена, начальник финансового отдела ОАО «Чувашавтодор»

319 777

2 627 660

35

Степанов Олег, помощник депутата Госдумы С. М. Катасонова

264 534

36

Ванеркина Наталия, исполнительный директор ИП А. Н. Иванова

141 590

2 079 000

37

Спиридонова Анна, директор ООО «Жизнь и любовь»

101 196

38

Федоров Андрей, директор ООО «Арт Видео»

96 533

2 310 270

39

Калмыков Ильяс, индивидуальный предприниматель

96 000

-

40

Ковалев Антон, начальник юридического отдела общественного фонда «Забота»

96 000

162 000

41

Муравьев Сергей, председатель ЧРОО «Союз собственников жилья»

24 533

0

42

Никитин Алексей, генеральный директор ООО «Экосервис»

24 533

721 722,54