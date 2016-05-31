Каракас, 31 мая, 2016, 11:43 — ИА Регнум. «В аэропорту столицы Венесуэлы непривычно малолюдно. Поток пассажиров снизился — несколько крупных иностранных авиакомпаний сократили либо отменили рейсы в Каракас, зарубежные туристические агентства не рекомендуют поездки в страну. Тяжелейший экономический кризис, дефицит самых необходимых продуктов питания, резкий всплеск преступности и падение доверия к правительству страны даже среди тех, кто ранее поддерживал социалистические преобразования — приметы сегодняшней Венесуэлы», сообщало ИА REGNUM 14 августа 2015 года.

Maor X Международный аэропорт «Симон Боливар» в Каракасе

На текущей неделе еще две авиакомпании заявили об отмене рейсов в Каракас. Это крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке Latam. О приостановке авиасообщения с Венесуэлой объявила немецкая авиакомпания Lufthansа.

Как ранее заявил корреспонденту ИА REGNUM венесуэльский эксперт Сесар Хосе Рамос Седеньо, обстановка в Венесуэле накалена. И угроза военной интервенции против страны реально существует. Как и угроза того, что в случае прихода к власти, оппозиция начнет репрессии против чавистов. В стране продолжает развиваться экономический коллапс. Уровень инфляции достиг 720 процентов.