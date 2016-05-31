Москва, 31 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Владимир Модосян — тренер российского борца Виктора Лебедева — шокирован заявлением спортсмена об отказе участвовать в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), передаёт НТВ.

Виталий Белоусов Виктор Лебедев

Модосян пояснил, что после игры на чемпионате России по вольной борьбе, на которой победил Лебедев (он играл за Якутию), но его втянул в драку борец Исмаил Мусукаев (представлял Дагестан), несогласный с результатами, борец очень переживал случившееся.

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«Я знал, что у него неспокойно на душе, но его слова меня шокировали. Он так сказал, потому что он сильный человек», — пояснил тренер.

По словам Модосяна, нужно убедить спортсмена изменить своё категорическое решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая Лебедев заявил, что не поедет на летнюю Олимпиаду. По его словам, это дело чести, и он решил сойти с дистанции.

Лебедев принял такое решение после чемпионата России по вольной борьбе, на котором его победу не признал противник, и произошла скандальная драка.