Москва, 31 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Член Совфеда Вадим Тюльпанов обратился к главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову с просьбой вернуть произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» в школьную программу, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Н.Н. Жуков. Иллюстрация к «Повести о настоящем человека» — Провожать неожиданного гостя вышло всё наличное население Плавней.

В обращении Тюльпанов напомнил, что 20 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Алексея Маресьева — биография этого военного летчика, героя Советского Союза легла в основу сюжета повети, написанной в 1946 году.

«Его подвиг является достоянием отечественной истории, образцом мужества и героизма, на который, благодаря повести Бориса Полевого, равнялись многие поколения российских школьников, изучавших книгу в рамках школьной программы», — отмечает сенатор.

«Как раз накануне празднования 100-летнего юбилея летчика и 70-летия «Повести о настоящем человеке» книга осталась за скобками современных российских образовательных стандартов», — цитирует Тюльпанова пресс-служба Совфеда.