Кострома, 31 мая, 2016, 11:34 — ИА Регнум. На трассе Кострома — Верхнеспасское 30 мая перевернулся грузовик, перевозивший 25 тонн дизельного топлива. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Костромской области, авария произошла в десяти километрах от города Мантурово.

Фото УМВД Костромской области В Костромской области перевернулся грузовик с 25 тоннами дизельного топлива

При этом герметичность цистерны с горючим не нарушалась, утечки солярки нет. Как пояснил сотрудникам МЧС и ГИБДД водитель грузовика, в аварии виноват он сам. Мужчина уронил мобильный телефон, и, не останавливаясь, попытался достать его. В результате водитель не справился с управлением, и грузовик съехал в кювет и перевернулся.

На место была вызвана спецтехника, которая подняла опрокинувшуюся машину.