Астана, 31 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 10,7 млрд тенге (2,14 млрд руб.) в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты Казахстана.

ishimgdk.ru Осужденные в ходе политических репрессий

Как отмечается в сообщении, лицам, подвергшимся необоснованным репрессиям и реабилитированным в соответствии с законами Казахстана, полагается денежная компенсация из расчета трех четвертей месячного расчетного показателя (МРП сегодня равен 2121 тенге или же 424 руб.), действующего на момент обращения в органы социальной защиты, за каждый месяц пребывания их в указанных местах, но не более 100 установленных законом месячных расчетных показателей из средств республиканского бюджета.

При этом в Минздравсоцразвития отмечают, что в 2016 году на выплату единовременной денежной компенсации жертвам политических репрессий заложена сумма в размере 4,7 млн тенге (940 тыс. руб.)

Отметим, что 31 мая в Казахстане ежегодно отмечают День памяти жертв политических репрессий. Согласно официальным данным, в период с 1921 по 1954 годы в Казахстане по политическим мотивам были осуждены 100 тысяч человек, из которых 25 тысяч были приговорены к высшей мере наказания. Кроме того на территории республики в советские годы располагались крупные лагеря — АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён изменников Родины — один из трех островов «Архипелага ГУЛАГ». Сегодня на его месте располагается Музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», открытый в 2007 году — прим. ИА REGNUM), Степлаг (Степной лагерь. Создан на основе Джезказганского лагеря военнопленных №39. Известен также как Особый лагерь №4) и Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь).

Напомним, 16 февраля 2016 года в Казахстане был запущен интернет-сервис по поиску информации о жертвах политических репрессий «Мемориал», разработчиком которого является Министерство внутренних дел. Проект «Мемориал» содержит сведения о людях, пострадавших в период 1930—1953 годов.

Отметим, что за годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. На 1930−1940 г.г. пришлись и массовые депортации целых народов в Казахстан. Осенью 1937 года были переселены в республику сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.