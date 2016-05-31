Москва, 31 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Запуск баллистических ракет запрещён резолюциями Совбеза ООН, и КНДР должна это помнить. Об этом 31 мая журналистам заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков.

Darwinek КНДР

«Любые пуски с использованием баллистических технологий запрещены известными резолюциями Совета безопасности ООН», — сказал Мешков.

По его словам, если запуск ракеты действительно состоялся, «то понятно, что это будет квалифицировано как очередное нарушение имеющейся резолюции».

Напомним, ранее южнокорейская пресса сообщила о том, что КНДР попыталась провести испытание очередной ракеты среднего радиуса действия с радиусом до 3000 километров, однако запуск окончился неудачей. Испытания проводились на побережье Японского моря.