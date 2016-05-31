Мурманск, 31 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. В акваториях морей Северного Ледовитого океана началась активная фаза доставки грузов на арктические острова в интересах Северного флота. Зафрахтованные суда приступили к регулярным рейсам из портов Мурманска, Архангельска и Кандалакши, в которых идёт накопление грузов для арктического завоза под контролем специалистов Северного флота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

Pink floyd88 a Ледокол «Ямал»

«На остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа танкер «Котлас» доставил около 2,3 тыс. тонн дизельного топлива для обеспечения строительства объектов Северного флота, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — На остров Средний архипелага Северная Земля теплоход «Василий Головнин» доставил около 2,2 тыс. тонн грузов. Ранее на этот остров уже прибыло около 5,3 тыс. тонн различных грузов. К острову Котельный архипелага Новосибирские острова лихтеровоз «Севморпуть» осуществил рейс в интересах Северного флота в сопровождении ледокола «Ямал». Лихтеровоз доставил на остров более 5,8 тыс. тонн грузов. В настоящее время «Севморпуть» и «Ямал» возвращаются в порт Мурманск».

По словам Серги, основные работы по строительству современной высокотехнологичной военной инфраструктуры на арктических островах, предназначенной для решения комплекса задач по обеспечению интересов Российской Федерации в самых северных районах Арктики, будут завершены в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, активная деятельность России по созданию и развитию элементов арктической инфраструктуры была начата в 2012 году — с этого времени Северный флот регулярно осуществляет арктические походы, решает задачи по обеспечению безопасности в районах прохождения трассы Северного морского пути, формирует в арктической зоне современную и разветвлённую систему освещения воздушной и надводной обстановки.