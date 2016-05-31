Мурманск, 31 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. В Мурманской области суд вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору ОАО «НТФ «Комплексные системы» Наталье Тюкачевой по уголовному делу о преступлениях в сфере энергетического комплекса региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области.

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«Тюкачева признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере в составе организованной группы» и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления с использованием служебных положений группой лиц по предварительному сговору», — отметили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что с 2008 по 2012 годы под руководством бывшего советника экс-губернатора Мурманской области Шубина организованная преступная группа, в составе которой находились также Хазов, Бородулин и Тюкачева, осуществляла хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области, и последующую легализацию данных денежных средств. В результате их преступной деятельности было похищено свыше 1,8 млрд. рублей, поставщикам электроэнергии причинён ущерб в особо крупном размере.

«Приговором суда Наталия Тюкачева признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений, ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Осуждённой предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста», — заявили в мурманском Следственном комитете.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, другие фигуранты громкого дела о мошенничестве Геннадий Шубин, Александр Хазов и Михаил Бородулин в зависимости от роли каждого так же были признаны виновными. Приговором суда Шубину было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и штраф в размере двух миллионов рублей, Хазову — 9 лет и штраф в размере 1,5 миллиона рублей, Бородулину в виде 7 лет и штраф в размере 700 тыс. рублей с отбыванием всем подсудимым в колонии общего режима.