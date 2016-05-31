Ростов-на-Дону, 31 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен, который 30 мая в Ростовской области писали тысячи выпускников, прошёл без серьезных ЧП. Разве что только двоих выгнали из аудитории за использование шпаргалок. Данная ситуация автоматически лишает выпускников права на аттестат, так как русский язык включён в число обязательных предметов. Об этом ИА REGNUM 31 мая проинформировали в региональном министерстве общего и профессионального образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные поднялась шумиха из-за того, что в Ростове-на-Дону в одном из пунктов сдачи ЕГЭ по литературе нескольким ученикам не хватило бланков для развернутого ответа. Но в Рособрнадзоре эту ситуацию нештатной называть не стали, отметив, что нехватка бланков говорит о том, что ученики стали лучше учиться и писать ответы более развернуто.

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Отметим, что для проверки грамотности на Дону было открыто 120 пунктов сдачи ЕГЭ. Все аудитории были оборудованы системами видеонаблюдения, процесс транслировался в интернете. Также на местах дежурили наблюдатели.

В этом году ЕГЭ по русскому языку несколько упрощен. Помимо заданий, требующих краткого ответа, и сочинения по прочитанному тексту, выпускнику необходимо было ответить на 25 вопросов. Для сравнения: в предыдущий год вопросов было 39. На сдачу экзамена было отведено 3,5 часа. Результаты будут подведены к 15 июня.

Напомним, что узнать свой результат выпускники Ростовской области могут через приложение, установленное на мобильный телефон, поддерживающий любую операционную систему. Для этого нужно только ввести серию и номер паспорта.

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