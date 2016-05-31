Эль-Фаллуджа, Ирак, 31 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Операцию по освобождению иракского города Эль-Фаллуджа пришлось приостановить из-за яростного сопротивления боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщает Reuters.

Army photo by Spc. Sean Kimmons Солдаты Иранской армии на полигоне Udari в Кувейт

Продвижение элитных подразделений Группы быстрого реагирования остановилось в 500 метрах от района Аль-Шахуда, расположенного на юге осажденного города. «Наши войска попали под мощный обстрел, они хорошо закрепились в окопах и туннелях», — отметили в командовании операции.

Как сообщил один из сотрудников главной больницы города, к ним поступило 32 тела мирных жителей города — данные, которые невозможно проверить через независимые источники.

По данным медицинских служб осажденного города, в результате операции погибло приблизительно 50 человек, из которых 20 — боевики запрещенной в России группировки ИГИЛ.

Напомним, освобождение города Эль-Фаллуджа, расположенного в 50 км западнее Багдада, началось 23 мая. В операции приняли участие все виды вооруженных сил страны, а также различные группировки, сражающиеся на стороне официального Багдада.