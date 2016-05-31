Новосибирск, 31 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. На Московской межбанковской валютной бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2016 года. Облигации размещены в полном объеме — на 3 млрд рублей. Средства поступили в бюджет города в день размещения, 30 мая, сообщили ИА REGNUM в городской мэрии.

commons.wikimedia.org Облигация

Заявки на покупку подтвердили все инвесторы, участвовавшие в букбилдинге и предложившие ставку первого купона на уровне 9,45% годовых. Спрос на новосибирские облигации составил около 12 млрд рублей.

Отметим, что 25 мая состоялось закрытие книги заявок на приобретение муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года объемом три миллиарда рублей, сроком обращения десять лет с амортизацией долга. Заявки были поданы от 21 брокера. С 26 мая 2016 года муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года включены в котировальный список «А» первого уровня Фондовой биржи «ММВБ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общий объем доходов бюджета Новосибирска на 2016 год изначально планировался на уровне 33,8 млрд рублей, расходов — 34,8 млрд рублей, дефицит — 1 млрд рублей.