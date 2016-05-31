Москва, 31 мая, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о намерении кредитной организации дальше снижать ставки по корпоративным кредитам.

Здание Сбербанка

По его словам, такие планы есть, хотя и нынешние ставки очень приемлемые на рынке. «Но мы не видим пока большого роста спроса в корпоративном секторе», — сказал Греф.

При этом Греф отметил, что обязательный рост экономики при снижении ставок — это заблуждение. Ранее сообщалось, что Сбербанк вслед за снижением ключевой ставки готов снижать ставки по ипотечным кредитам.