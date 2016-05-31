Великий Новгород, 31 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда сегодня, 31 мая, рассмотрела апелляционные жалобы бывшего генерального директора ЗАО «Сплав-Модернизация» Николая Федорова и его адвоката на приговор Новгородского районного суда и оставила его в силе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в своей жалобе Федоров и его адвокат указывали на строгость назначенного наказания — за ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка, Федоров получил реальный срок лишения свободы: 4 года колонии.

forum.zarulem.ws ДТП

Суд первой инстанции 22 марта признал Федорова виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ, установив, что 4 марта прошлого года бизнесмен в состоянии алкогольного опьянения за рулём Mercedes Benz ехал по улице Большой Московской в Великом Новгороде со скоростью более 100 км/ч, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным Hyundai Solaris, которым управляла 23-летняя девушка — от полученных травм она скончалась в больнице.

Сразу после совершения ДТП Николай Федоров скрылся от органов следствия и выехал за пределы Российской Федерации, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2015 года он был задержан в Белоруссии и в сентябре передан правоохранительным органам Российской Федерации.

«Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда, изучив жалобы осужденного и его адвоката, согласилась с доводами стороны обвинения и оставила их без удовлетворения, а приговор — без изменения», — отметили в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор вступил в законную силу.