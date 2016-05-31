Пекин, 31 мая, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Центральная комиссия КПК по проверке трудовой дисциплины передала материалы внутреннего расследования в отношении бывшего помощника главы Министерства иностранных дел Китая Чжан Куньшэна в Верховную прокуратуру КНР.

Chris Potter Взятка

Ранее экс-дипломат возглавлял протокольный департамент МИД КНР. Как было установлено в ходе внутренней проверки, Чжан Куньшэн неоднократно нарушал трудовую дисциплину и использовал свое служебное положение, пишет «Наньцзао жибао».

Чиновник обвиняется в неоднократном получении взяток в крупном размере. Чжан Куньшэн был исключен из КПК и снят с должности. Согласно китайскому законодательству, бывший помощник министра иностранных дел КНР может быть лишен свободы на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 31 мая Верховная прокуратура КНР начала официальное расследование в отношении бывшего вице-губернатора провинции Цзянсу Ли Юньфэна. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Центральной комиссии КПК по проверке трудовой дисциплины.