Москва, 31 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Ключевая ставка «точно будет снижена», заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По его мнению, у ЦБ есть потенциал для снижения ключевой ставки, а ее уменьшение может помочь в стимулировании кредитования.

«Я вижу потенциал для снижения ставки, инфляция очень резко замедлилась, — отметил он в эфире «России 24». — Думаю, что это немножко простимулирует кредитование».