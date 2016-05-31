Иваново, 31 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Ивановская область дополнительно получит более 239 миллионов федеральных средств на строительство и ремонт дорог. Соответствующее соглашение заключено 27 мая между региональным правительством и Федеральным дорожным агентством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Первая часть финансовых средств поступит уже в июне. Их планируется направить в бюджеты муниципальных образований региона. Губернатор Павел Коньков на оперативном совещании 30 мая заявил о необходимости своевременного доведения этих средств до муниципалитетов и организации всех конкурсных процедур.

В пресс-службе уточнили, что средства станут существенной поддержкой для Ивановской области в вопросе увеличения доли дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Предполагается, что Иваново получит более 158 миллионов рублей на завершение строительства автомобильной дороги Авдотьино — Минеево. В городской округ Тейково будет направлено более девяти миллионов рублей на ремонт дорог в микрорайоне Красные Сосенки. В Родниковском районе за счет федерального финансирования планируется начать строительство моста через реку Парша (автодорога Никониха-Кузьмино).