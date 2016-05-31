Москва, 31 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Удерживание нефтяными котировками максимумов года стимулирует высокий аппетит к риску. Фьючерсы Brent осваиваются над принципиальным уровнем $50, что технически не исключает возможности тестирования сопротивления $52−53. Но, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, вероятность похода выше достаточно низка.

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«Пока цены держатся, в том числе и из-за приближения встречи ОПЕК 2 июня. Её результаты мало что поменяют в политике экспортёров, и добыча внутри картеля будет повышаться. Прежде всего усилиями непримиримых конкурентов — Саудовской Аравии и Ирана», — пояснил Гойхман.

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«Возможно, такой исход саммита ОПЕК станет сигналом к продажам перекупленного актива, и можно будет увидеть движение к поддержке в $48. Но в ближайшие дни есть вероятность консолидации котировок вокруг сакраментальных 50», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть незначительно снижаются на торгах 31 мая в ожидании итогов встречи Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж. Так, по состоянию на 09:58 мск баррель Brent торгуется на отметке $49,64, потеряв 0,242%. Фьючерсы на нефть марки WTI опустились на 0,04% до $49,59.