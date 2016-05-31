Новый Honda Pilot появится на российском рынке к концу июля
Москва, 31 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Новый кроссовер Honda Pilot доберется до авторынков России к концу июля 2016 года, сообщает Uincar.ru со ссылкой на информацию от нескольких официальных дилерских центров Honda.
carsuv.ru
Honda Pilot
Изначально старт продаж модели должен был состояться в мае, но его перенесли на более поздний срок.
На авторынке России новая Honda Pilot будет продаваться в трех комплектациях: Lifestyle, Executive и Premium.
Базовый ценик новинки составит около 2,999 млн рублей. Автомобиль будет оснащен 3-литровым 249-сильным мотором V6, производимым на заводе Honda в Китае. Двигатель использует умную систему деактивации нескольких цилиндров на низких оборотах для экономии топлива. Этот двигатель также способен работать на бензине Аи-92.