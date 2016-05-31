Киев, 31 мая, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, осужденная в России за причастность к убийству двух журналистов ВГТРК и помилованная президентом РФ, назвала сотрудников СМИ «собаками» и «шакалами», сообщает телеканал «112 Украина».

Надежда Савченко

Такую характеристику журналистам диверсантка, служившая в карательном батальоне «Айдар», дала после того, как по прибытии в Киев на нее «напали» репортеры. «Самое трудное — это было в аэропорту, это безумное нападение журналистов», — сказала Савченко.

«Говорят, что про журналистов нельзя говорить плохо. Вы же как шакалы, вы готовы накинуться, зарвать, и вы даже сами не понимаете, почему», — считает депутат. Она добавила, что первое, что она сделала в аэропорту, — это «разогнала толпу, журналистскую, на то безопасное расстояние, на мой комфорт».

31 мая Надежда Савченко впервые принимает участие в работе Рады, депутатом от партии «Батькивщина» она стала в октябре 2014 года, когда уже находилась под следствием в российском СИЗО.