Лавров: Отношения РФ и Китая – образец сотрудничества в XXI веке
Москва, 31 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Взаимоотношения России и Китая переживают свой пик за всю историю существования. Об этом 31 мая в ходе конференции «Россия — Китай: переход к новому качеству двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Отношения между нашими государствами, являющиеся наилучшими за всю историю, по сути, представляют образец межгосударственного сотрудничества в 21 веке», — сказал Лавров.
Он отметил, что данные отношения «предполагают не замалчиванием различных вопросов, которые пока не являются решенными консенсусом, а честный товарищеский обмен мнениями».
Лавров заявил о планах по увеличению товарооборота двух стран до 200 млрд долларов к 2020 году: «Китай — ключевой экономический партнёр России. На повестке дня реализация поставленной лидерами задачи — доведение двустороннего товарооборота к 2020 году до 200 млрд долларов».
При этом министр подчеркнул, что данная задача «может казаться слишком завышенной», однако она «остается на повестке дня и она вполне достижима».
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «важнейшая предпосылка успеха — переход на новую модель экономического сотрудничества, которая опиралась бы на более тесные производственные цепочки и инвестиционные связи»: «Рассчитываем на углубление взаимодействия между банковскими учреждениями России и Китая, а также в рамках таких недавно созданных финансовых институтов, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития БРИКС и Евразийский банк развития».
По словам Лаврова, Москва подходит к продвижению инициативы широкого экономического партнерства с участием ЕАЭС, ШОС и АСЕАН «с более демократичных позиций, — имею в виду, что никакие ограничения на присоединение к этому процессу сейчас не выдвигаются»: «Рассчитываем, что такой открытый характер нашей инициативы позволит обеспечить её эффективность и, самое главное, её нацеленность на удовлетворение интересов всех участников».
Напомним, о планах по широкому экономическому партнёрству в рамках ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в МИД РФ заявили в рамках Международного экономического форума в Сочи. По словам дипломатов, такая возможность прорабатывается.