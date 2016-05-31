Москва, 31 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Взаимоотношения России и Китая переживают свой пик за всю историю существования. Об этом 31 мая в ходе конференции «Россия — Китай: переход к новому качеству двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Отношения между нашими государствами, являющиеся наилучшими за всю историю, по сути, представляют образец межгосударственного сотрудничества в 21 веке», — сказал Лавров.

Он отметил, что данные отношения «предполагают не замалчиванием различных вопросов, которые пока не являются решенными консенсусом, а честный товарищеский обмен мнениями».

Лавров заявил о планах по увеличению товарооборота двух стран до 200 млрд долларов к 2020 году: «Китай — ключевой экономический партнёр России. На повестке дня реализация поставленной лидерами задачи — доведение двустороннего товарооборота к 2020 году до 200 млрд долларов».

При этом министр подчеркнул, что данная задача «может казаться слишком завышенной», однако она «остается на повестке дня и она вполне достижима».

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «важнейшая предпосылка успеха — переход на новую модель экономического сотрудничества, которая опиралась бы на более тесные производственные цепочки и инвестиционные связи»: «Рассчитываем на углубление взаимодействия между банковскими учреждениями России и Китая, а также в рамках таких недавно созданных финансовых институтов, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития БРИКС и Евразийский банк развития».

По словам Лаврова, Москва подходит к продвижению инициативы широкого экономического партнерства с участием ЕАЭС, ШОС и АСЕАН «с более демократичных позиций, — имею в виду, что никакие ограничения на присоединение к этому процессу сейчас не выдвигаются»: «Рассчитываем, что такой открытый характер нашей инициативы позволит обеспечить её эффективность и, самое главное, её нацеленность на удовлетворение интересов всех участников».

Напомним, о планах по широкому экономическому партнёрству в рамках ЕАЭС, ШОС и АСЕАН в МИД РФ заявили в рамках Международного экономического форума в Сочи. По словам дипломатов, такая возможность прорабатывается.