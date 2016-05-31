Брянск, 31 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В отношении бывшего директора ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Невыплата заработной платы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, в результате проверки было установлено, что 26 работников предприятия с декабря 2015 по апрель 2016 года не получали зарплату.

Sasha Tivanov Свежевыпеченный хлеб

В итоге образовался долг, который составил более миллиона рублей. Результаты проверки были направлены в СУ СК РФ по Брянской области для возбуждения уголовного дела.

«В целях восстановления нарушенных прав работников ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай» прокуратурой района в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате. В настоящее время долг перед 12 работниками погашен», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 года хлебокомбинат прекратил работу из-за долгов за свет и газ, которые составляют несколько десятков миллионов рублей. Без работы могли остаться около 200 человек. Тогда прокуратура взяла на контроль ситуацию, а также начала проверку соблюдения трудовых прав работников.

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Позже Государственная инспекция труда сообщила о том, что сотрудники «Каравая» ноября 2015 года по март 2016 года не получали зарплату. По данным СМИ, речь шла о долге в 8 млн рублей.