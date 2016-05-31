Москва, 31 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Экспорт рыбной продукции из России в январе-апреле 2016 года составил 629 тысяч тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили в Росрыболовстве.

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Поставки мороженого минтая из РФ уменьшились на 12,7%, составив 311 тысяч тонн, а поставки мороженой сельди сократились практически вдвое — они составили всего 34,2 тысячи тонн. Из всей экспортируемой рыбной продукции доля мороженой рыбы составляет 87,2%. На втором месте с долей 8,6% — рыбное филе и прочее мясо рыб.

Импорт в Россию рыбной продукции и морепродуктов также уменьшился, составив 161,7 тысяч тонн (на 8,1% меньше, чем год назад). При этом импорт мороженых скумбрии и форели увеличился примерно в 2 раза и на 23,2% увеличились поставки в Россию мороженого лосося.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2015 году на 5% увеличен вылов рыбы. Увеличился вылов таких видов рыб, как: минтай, треска, сельдь балтийская, тюлька, килька. По данным Росрыболовства, российская рыбная отрасль способна заместить выпадающие объемы импорта. В ведомстве считают, что российская рыба нисколько не хуже, а даже более качественная и вкусная.