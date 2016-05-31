Ставрополь, 31 мая, 2016, 10:49 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР А ты не путай свой карман с государственным!

Генеральный директор госпредприятия «Ставрополькрайводоканал» попал под уголовную статью «Растрата», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ставрополья.

Следствие располагает данными, что Владимир Вдовин проживал в служебном особняке, принадлежащем на праве собственности унитарному предприятию. Глава компании не нес никаких затрат по оплате жилья, однако в течение года с марта 2015 года по апрель 2016 года он ежемесячно получал 40 тысяч рублей в качестве компенсации расходов по оплате жилья.

Таким образом, глава предприятия присвоил себе около 283 тыс. рублей средств предприятия.

Напомним, это обстоятельство, как и факт покупки убыточным предприятием для директора дорогого особняка, стоимостью 17 млн рублей, вызвал широкий общественный резонанс и последующую проверку прокуратуры. В итоге материалы проверки сыграли роль при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. 30 мая 2016 в отношении главы предприятия Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края.

Отметим, что «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей с ограничением свободы до полутора лет.

Напомним, «Ставрополькрайводоканал» в марте 2015 года приобрел для руководителя особняк за 17 млн рублей. Переселившись туда, директор продолжил получать 40 тыс. рублей компенсации за съем квартиры. После решения 29 сентября 2015 года Ленинского районного суда Ставрополя об аннулировании сделки о покупке особняка, семья гендиректора продолжила проживать в доме, пока региональные журналисты не обратились к президенту страны.

В начале апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке принять меры по нарушениям законодательства предприятием, после чего началась масштабная проверка финансово — хозяйственной деятельности госпредприятия и его филиалов.

Особняк освобожден и вернут первоначальному владельцу. «Ставрополькрайводоканалу» возвращены 17 млн рублей. Сейчас власти региона решают, как реструктуризировать и погасить задолженность предприятия перед энергетиками, проводится оптимизация предприятия.