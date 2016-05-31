Грозный, 31 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Ливневые дожди, сопровождавшиеся грозой и шквалистым ветром, прошли минувшим днем, 30 мая, в Чечне. Под разгул стихии попала столица республики. Произошло подтопление туннеля по проспекту имени Ахмата-Хаджи Кадырова, также оказались подтопленными несколько дворов и подвальных помещений в частных домах, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Enzo Pascalis Макушка ели под ливневым дождем

Как сообщили в МЧС, стихия не повлияла на автомобильное движение, движение транспорта в городе осуществляется в обычном режиме. В целях обеспечения безопасности были отключены несколько трансформаторных подстанций. При этом все социально-значимые объекты с ночным пребыванием людей оборудованы резервными источниками питания.

Ситуацию в городе проинспектировал исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров. По его словам, окончательно последствия грозы будут устранены в течение сегодняшнего дня, пострадавшим от ливня владельцам подтопленных домовладений будет оказана помощь.

Особо остановился руководитель республики на состоянии тоннеля. По его словам, раньше проблема его подтопления возникала нередко, в целях устранения ее причин некоторое время назад было принято техническое решение. Как отметил Кадыров, система сдерживания воды будет усовершенствована.

Отметим, в последние дни непогода испытывает на прочность все регионы Юга России и Северного Кавказа. Так, в соседнем с Чечней Ставропольском крае сильно пострадал от града Кочубеевский район. В результате ливня и града 29 мая там пострадало восемь населенных пунктов. Подтоплены домовладения, градом побиты крыши домов. В районе в связи с ухудшением сложившейся обстановки, связанной с обильными осадками, введен режим ЧС.

Майские дожди и грозы наделали уже немало бед в Ростовской области. Здесь в результате разгула стихии произошло уже несколько чрезвычайных ситуаций. Так, в Белокалитвинском районе смерч нанес ущерб жителям четырех населенных пунктов. Многие дома остались без кровли, стекол, был нанесен урон сельхозугодьям. Сильные дожди повредили ливневую канализацию в Новочеркасске, и машины практически плыли по дорогам.

Сильный ливень с градом прошел 26 мая в столице Кабардино-Балкарии. Из-за большого количество осадков движение по улицам города общественного транспорта оказалось невозможным, автомобили с трудом передвигались в бурных потоках воды, которые в некоторых местах города доставали до капота.

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