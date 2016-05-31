Ярославль, 31 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. 31 мая Ярославская областная дума окончательно утвердила депутата муниципалитета Ярославля Олега Ненилина в должности директора Территориального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Ненилин

Тем самым закончился второй конкурс на этот пост и энергичное соперничество ряда депутатов. На сегодняшний день основной соперник Ненилина Роман Фомичев получил должность председателя Совета Фонда и выражает готовность к эффективному сотрудничеству.

«Поработав с Олегом Ненилиным плечо к плечу и в рабочей группе, и в качестве председателя Совета Фонда, я вижу, что он планомерно пытается реализовать рекомендации депутатов, учитывает предыдущие ошибки. Желаю ему удачи и плодотворной совместной работы», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Роман Фомичев.

Между тем финальные «сто метров» не были для Ненилина легкими. На обсуждении в думе Сергей Балабаев поинтересовался, нет ли конфликта интересов в ситуации, когда супруга директора фонда капремонта является конечным бенефициаром управляющей компании «Суздальская Слобода». Олег Ненилин уверил, что на сегодняшний день его жена не участвует в управляющей организации и не работает там.

Против утверждения кандидатуры Ненилина выступили коммунисты, которых не устроила позиция кандидата относительно бюджетного софинансирования капремонта. По мнению Ненилина, бюджетная помощь должна оказываться адресно, коммунисты же считают недопустимым перекладывать расходы на капремот полностью на плечи людей.

Однако протест коммунистов не изменил расклада сил — Ненилин утвержден на должность 35 голосами и отправлен работать.