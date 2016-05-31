Москва, 31 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В Москве проводят замену киосков «Мороженое» на новые городские. Как сообщается на официальном сайте мэрии столицы, повышения цен на мороженое быть не должно.

yesofcorsa.com Мороженое

«К 1 июля в Москве будет работать 900 киосков с мороженым, а также 140 тележек. Кроме того, холодное лакомство можно купить в 13 тысячах столичных магазинов, а также в точках общепита», — сообщается на портале.

Каждый новый киоск оснащен холодильниками и кондиционерами, уточняется на сайте. Также в продаже имеется бутилированная вода и прохладительные напитки, жевательная резинка, сладости.

Напомним, в феврале 2016 года в Москве начался масштабный снос торговых павильонов, которые в мэрии столицы признали самостроем. Теперь город устанавливает свои киоски, предоставляет их в аренду.

Отметим, власти города проводят конкурсы на право торговли периодикой с пресс-стендов. Всего будет разыграно 77 лотов.

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