Москва, 31 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Россия и Китай находятся в тесной координации на треке внешней политики. Об этом 31 мая в ходе конференции «Россия — Китай: переход к новому качеству двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Важной составляющей партнерства является тесная координация во внешнеполитической сфере, причем она не направлена против каких-либо третьих стран. Наши подходы по глобальным и региональным проблемам в большинстве случаев совпадают, а в некоторых случаях очень близки», — сказал Лавров.

По его словам, Москва и Пекин — твердые сторонники «упрочения коллективных начал в мировых делах при опоре на международное право, прежде всего на Устав ООН»: «Мы последовательные противники диктата и шантажа, одностороннего санкционного давления, применения двойных стандартов, попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Напомним, ранее Россия и Китай неоднократно выражали схожие позиции в ряде организаций, а также выражали солидарность в вопросе неприятия санкционного давления в качестве рычага влияния.