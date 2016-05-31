Лавров: Россия и Китай – противники диктата, шантажа и санкций
Москва, 31 мая, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Россия и Китай находятся в тесной координации на треке внешней политики. Об этом 31 мая в ходе конференции «Россия — Китай: переход к новому качеству двусторонних отношений» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Важной составляющей партнерства является тесная координация во внешнеполитической сфере, причем она не направлена против каких-либо третьих стран. Наши подходы по глобальным и региональным проблемам в большинстве случаев совпадают, а в некоторых случаях очень близки», — сказал Лавров.
По его словам, Москва и Пекин — твердые сторонники «упрочения коллективных начал в мировых делах при опоре на международное право, прежде всего на Устав ООН»: «Мы последовательные противники диктата и шантажа, одностороннего санкционного давления, применения двойных стандартов, попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств».
Напомним, ранее Россия и Китай неоднократно выражали схожие позиции в ряде организаций, а также выражали солидарность в вопросе неприятия санкционного давления в качестве рычага влияния.