Чебоксары, 31 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии Единый государственный экзамен по русскому языку «прошел в штатном режиме, без технологических сбоев». Однако не обошлось без использования шпаргалок, за что с пунктов проведения экзаменов были удалены пятеро человек, сообщили ИА REGNUM в Минобразования республики.

ИА REGNUM Чебоксары. Кто-то сдаёт экзамены, кто-то трудится в пришкольных лагерях

Всего на экзамен в Чувашии были зарегистрированы 6228 человек, работали 36 пунктов проведения экзаменов. По словам врио министра образования Светланы Петровой, «экзамен в республике прошел в штатном режиме, без технологических сбоев». Во все пункты проведения экзаменов спецсвязью вовремя были доставлены контрольно-измерительные материалы, обеспечен пропускной режим, на экзаменах во всех ППЭ велось онлайн-наблюдение, работали общественные наблюдатели.

«К сожалению, с экзамена по русскому языку за пользование шпаргалками были удалены пять человек», — сообщила Светлана Петрова, призвав выпускников быть уверенными в своих знаниях, рассчитывать только на себя. Пересдать экзамен нарушители смогут только в следующем году, в этом году они останутся без аттестата о среднем образовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая выпускники сдавали первый обязательный для всех экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку. Как и математика, он является обязательным для получения школьного аттестата.

Напомним, в прошлом году в Чувашии русский язык успешно сдали 99,4% учащихся. Не справились с экзаменом 36 человек (в 2014 году — 36). Доля выпускников, набравших 80 и выше баллов, составила 24,09%. Количество «стобалльников» составило 41 человек (в 2014 году — 37), однако в результате повторной проверки восьми из них снижен балл, так как обнаружены ошибки при проверке работ. Было зафиксировано 10 нарушений (в 2014 году их было 29).