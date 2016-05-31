Калуга, 31 мая, 2016, 10:17 — ИА Регнум. 8189 обращений от жителей Калуги, что составляет 65,6% от всех обращений поступило за 5 месяцев 2016 год в государственную жилищную инспекцию Калужской области. Среди них, 4194 телефонных обращений в колл-центр, касающихся различных сфер ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kaluga-poisk.ru Деятельность УК оставляет желать лучшего

По словам, и.о. начальника государственной жилищной инспекции Калужской области Руслана Саидова, чаще всего жители области обращались по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения — 26,1%, водоснабжения и водоотведения — 12,3%, вопросы оплаты за услуги ЖКХ и перерасчет — 9,5%.

Между тем, «в Калуге 64 организации осуществляют управление домами, но только 15 из них ответственных. Остальные оставляют желать лучшего», — сказал Руслан Саидов. Так, добросовестно подходят к управлению вверенного им собственниками жилищного фонда: ООО «УК «Наш Тайфун», ООО «УК «Партнер», ООО УК «Дом Радужный», ООО «Черёмушки», ООО «Техно-Р», ООО «Жилсервис плюс», ООО «ЖРЭУ-6», ООО «ЖРЭУ-17», ООО «ЖРЭУ-19», ООО «УК Стандарт», ООО «УК «Ваш Уют».

Впрочем, по мнению чиновника, реалии сегодняшнего дня, выражающиеся в колоссальной задолженности жилищно-коммунальной сферы, не качественного предоставления услуг, кредиторской задолженности исполнителей перед ресурсоснабжающими предприятиями, обязывают государственную жилищную инспекцию области на усиление контроля за недобросовестными управляющими компаниями.

Это подтверждает и заявление, сделанное на планерке в городской управе и.о. прокурором Калуги Юрием Лукьяненко. Он представил результаты проверки своевременности перечисления средств, собранных с населения ООО «РКЦ Калуга», на счета ресурсоснабжающих организаций.

«Установлено, что директором управляющей компании «Квартал» при отсутствии правовых оснований неоднократно давались поручения расчетному центру о перечислении собранных с населения денежных средств за жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет подрядной организации ООО «Содействие С» для перечисления ресурсоснабжающим организациям. Общая сумма средств, перечисленных расчетно-кассовым центром данной организации составила около трех миллионов рублей. Проверкой выявлено, что часть денежных средств в сумме около одного миллиона рублей была обналичена директором ООО «Содействие С». На расчетные счета ресурсоснабжающим организациям деньги не поступали», — заявил Лукьяненко.

Прокурорская проверка также выявила факт, когда директор «Содействия С» оказался учредителем «Квартала» и близким родственником директора этой управляющей компании. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Кстати, управляющая компания «Квартал», входит в список наиболее крупных должников поставщиков коммунальных ресурсов. Общая сумма долга этой и еще четырех калужских управляющих компаний по состоянию на середину февраля 2016 года превышала 100 миллионов рублей.