Москва, 31 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро к рублю растут на открытии торгов 31 мая, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 10:12 мск доллар США вырос на 21,25 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,9625 рубля. Евро к этому времени подорожал на 5,75 копейки до 73,39 рубля.

На открытии доллар достигал максимальной отметки в 66 рублей, евро торговался в диапазоне от 73,2225 до 73,4650 рубля.