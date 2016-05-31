Санкт-Петербург, 31 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Новая дизель-электрическая подлодка «Колпино» спущена на воду на «Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге утром 31 мая. Она завершит серию подводных лодок проекта 636.3 построенных для Черноморского флота России, передает ТАСС.

admship.ru Подводная лодка проекта 636.3

Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» была заложена на ОАО «Адмиралтейские Верфи» 30 октября 2014 года.

В боевом составе Черноморского флота уже находятся четыре подлодки этого проекта — «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол» и «Краснодар». Пятая подлодка — «Великий Новгород» — была спущена на воду 18 марта 2016 года. Ее и спущенную сегодня субмарину «Колпино» передадут Черноморскому флоту уже в этом году.

Все шесть кораблей серии названы в честь городов, носящих почетное звание «Город воинской славы».

«Адмиралтейские верфи — действительно флагман отечественного судостроения. Ваши корабли сдаются в срок и с надлежащим качеством», — сказал на церемонии спуска заместитель главкома ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков.

Подлодки проекта 636.3 разработаны ЦКБ «Рубин». Глава ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит заверил, что конструкторы сделают все возможное для поддержания надлежащего качества подлодок проекта 636.3.

«Уверен, у этой подводной лодки по-настоящему боевой характер, ведь она носит имя города воинской славы Колпино, надежного форпоста Санкт-Петербурга, а экипаж, который будет служить на ней, достойно продолжит славные воинские традиции России», — сказал на церемонии Георгий Полтавченко, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее построенная в Петербурге подлодка «Ростов-на-Дону» во время перехода к месту постоянной дислокации в Новороссийск 8 декабря 2015 года отстрелялась из Средиземного моря ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии.

Подлодки проекта 636.3 могут погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью в 20 узлов. Они могут действовать автономно в течение 45 суток, рассчитана на экипаж из 52 человек. Длина лодок составляет почти 74 метра, ширина — около 10 метров, как правило, они оснащены 4 крылатыми ракетами, 18 торпедами и 24 минами.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют более высокую боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система и мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают лидерство кораблей этого класса в сфере неатомного подводного кораблестроения.