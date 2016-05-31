Грозный, 31 мая, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Строительство торгово-развлекательного центра «Грозный Молл» началось в центре столицы Чечни. Это будет один из самых крупных объектов на юге России, заявил исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров, принявший участие в закладке капсулы в основание центра. Об этом ИА REGNUM 31 мая сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

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Курирует строительство ТРЦ «Грозный Молл» депутат ГД РФ Адам Делимханов. На торжественной церемонии закладки капсулы он поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что тот стал инициатором реализации таких крупных объектов как «Грозный Молл» и башни «Ахмат Тауэр», которая, по словам депутата, не только визитной карточкой Чечни, но и символом чеченского народа.

По словам руководителя республики, комплекса, подобного тому, который планируется построить в Грозном, в России еще не существует. При разработке проекта центра «Грозный Молл» в первую очередь решался вопрос о создании максимально комфортных условий для людей, которые будут его посещать. Поэтому, как отметил Кадыров, все, что делается в Чечне — строительство дорог, школ, спортивных объектов, объектов здравоохранения — все делается для удобства и комфорта жителей региона.

Как считает глава Чечни, реализация такого масштабного проекта послужит решению одной из главных задач руководства региона — сделать Грозный молодежным центром Северного Кавказа.

Напомним, закладка фундамента в основание башни «Ахмат» состоялось в начале мая 2016 года. Здание небоскреба «Ахмат», стилизованного под чеченскую средневековую сторожевую башню, станет одним из самых высоких в России. Оно будет уступать по высоте лишь строящемуся в Петербурге «Лахта-центру». 400-метровую башню возводят российские и иностранные инвесторы. В строительстве участвует в том числе и такая известная компания, как «Emaar Properties» из Арабских Эмиратов, построившая самое высокое здание в мире — «Бурдж-Халифа», а также торговый центр «Дубай молл» в Дубае.