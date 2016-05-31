Красногорск, 31 мая, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Московская область поддержала законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму РФ, расширяющий возможности дистанционного оказания медицинских услуг. По мнению экспертов, необходимость в телемедицине давно назрела и позволит не только удаленно лечить хронические заболевания, но и оказывать экстренную помощь пациентам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nursesforsafeaccess.org Телемедицина

По словам заместителя главного врача по клинико-диагностической работе «Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М .Ф. Владимирского» Павла Богомолова, закон о телемедицине остро необходим, хотя и существует на практике в том или ином виде.

«Есть целый ряд состояний и заболеваний, которые требуют дистанционной помощи, особенно, когда речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, длительное время наблюдающимися у врача. Мониторинг совсем не обязательно очно осуществлять, можно дистанционно», — пояснил собеседник агентства, подчеркнув, что удаленная помощь может пригодиться и в некоторых острых ситуациях, когда промедление крайне опасно для жизни человека.

Богомолов также отметил, что несмотря на непростую задачу по составлению списка заболеваний, доступных для удаленного лечения, ничего кроме пользы новый закон не принесет.

«Что касается перечня болезней, это — скользкая дорожка. Не должно быть тотального замещения обычной медицинской помощи, но в принципе, это — вполне разумное развитие событий. Такая практика в западной медицине существует уже очень давно и ничего кроме пользы, учитывая наши гигантские расстояния, этот закон не принесет», — заключил эксперт.

По данным пресс-службы областного парламента, председатель комитета Московской областной думы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Галина Уткина также поддержала готовящийся закон, отметив, что телемедицина может стать шагом для повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

По мнению депутата, в Подмосковье есть достаточно удаленные больницы, так что инновация поспособствовала бы не только обмену опытом, но и консультированию пациентов на расстоянии.

«Нужен такой закон, который уточнил бы, в каких случаях можно пользоваться телемедициной. Также необходимо определить ответственность врача. Но при этом важно понимать, что подобные технологии никогда не заменят прямого общения пациента с врачом. Они должны быть вспомогательным инструментом при оказании медпомощи. Их нужно задействовать тогда, когда требуется посоветоваться со специалистом, чтобы быстро обменяться результатами обследований, снимками, анализами», — подчеркнула парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект, расширяющий возможности дистанционного оказания медицинских услуг, внес в Госдуму депутат Леонид Левин («Справедливая Россия»). Прежде всего, устанавливается возможность оказания медуслуги с применением телемедицинских технологий. Дистанционное лечение будет разрешено только в отношении определенных типов заболеваний, список которых предоставит Минздрав России.