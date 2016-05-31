Москва, 31 мая, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Цены на нефть незначительно снижаются на торгах 31 мая в ожидании итогов встречи Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 09:58 мск баррель Brent торгуется на отметке $49,64, потеряв 0,242%. Фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени опустились на 0,04% до $49,59 за баррель.

Встреча стран — членов ОПЕК пройдет в Вене 2 июня. Они обсудят уровень добычи нефти, однако, по мнению участников рынка, каких-либо решений по ограничению добычи ждать не стоит.