На Камчатке еще не лето, но уже поздняя весна
Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Первый день лета жители Камчатки встретят с циклоном, который принесет небольшие дожди. Но местные жители к такой погоде привыкли. Пока на материке, да и в центральной России, не говоря уже о юге, вовсю цветут растения, на полуострове еще не везде можно встретить зеленую траву. А листья на деревьях появятся только через несколько недель. Несмотря на это, лето на Камчатке все же ощущается, пусть и как поздняя весна в Москве, но люди уже ждут теплых солнечных дней. К 1 июня, как правило, открываются детские игровые площадки, а жители Петропавловска устремляются в центр города — погулять по берегу Авачинской бухты. Раньше отдыхали и на большой зеленой поляне недалеко от пляжа, но в этом году у них эту возможность отобрали.
К лету на тротуарах в районах Петропавловска появляются лавочки для отдыха гуляющих.
Также лавочки есть и в районах краевого центра.
В разных районах появляются различные развлечения для детей.
Много аттракционов в единственном в Петропавловске детском парке.
Летом на берегу Авачинской бухты в центре Петропавловска собирается множество людей, но только в хорошую погоду.
Здесь есть и тротуары для прогулки.
Правда, немного уже «устаревшие».
Кроме того, люди заезжают на машинах на сам пляж, что может стоить им от 3 до 200 тысяч рублей штрафа за проезд по водоохранной зоне
Раньше жители и гости Петропавловска любили отдыхать и на большой зеленой поляне в центре, которую стерли с лица земли
В рамках реконструкции исторической части центра города, вместо поляны появится укрытая тротуарной плиткой площадь возле Стеллы «Город воинской славы»