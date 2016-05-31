Петропавловск-Камчатский, 31 мая, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Первый день лета жители Камчатки встретят с циклоном, который принесет небольшие дожди. Но местные жители к такой погоде привыкли. Пока на материке, да и в центральной России, не говоря уже о юге, вовсю цветут растения, на полуострове еще не везде можно встретить зеленую траву. А листья на деревьях появятся только через несколько недель. Несмотря на это, лето на Камчатке все же ощущается, пусть и как поздняя весна в Москве, но люди уже ждут теплых солнечных дней. К 1 июня, как правило, открываются детские игровые площадки, а жители Петропавловска устремляются в центр города — погулять по берегу Авачинской бухты. Раньше отдыхали и на большой зеленой поляне недалеко от пляжа, но в этом году у них эту возможность отобрали.

ИА REGNUM Камчатка встречает лето

ИА REGNUM Камчатка встречает лето

К лету на тротуарах в районах Петропавловска появляются лавочки для отдыха гуляющих.

ИА REGNUM Камчатка встречает лето

Также лавочки есть и в районах краевого центра.

ИА REGNUM Камчатка встречает лето

В разных районах появляются различные развлечения для детей.

ИА REGNUM Детские аттракционы к лету готовы

Много аттракционов в единственном в Петропавловске детском парке.

ИА REGNUM Любимое место отдыха жителей Камчатки летом

Летом на берегу Авачинской бухты в центре Петропавловска собирается множество людей, но только в хорошую погоду.

ИА REGNUM Камчатка встречает лето

Здесь есть и тротуары для прогулки.

ИА REGNUM Камчатка встречает лето

Правда, немного уже «устаревшие».

ИА REGNUM Автомобилисты паркуются прямо на пляже на Камчатке

Кроме того, люди заезжают на машинах на сам пляж, что может стоить им от 3 до 200 тысяч рублей штрафа за проезд по водоохранной зоне

ИА REGNUM Реконструкции исторической части центра столицы Камчатки

Раньше жители и гости Петропавловска любили отдыхать и на большой зеленой поляне в центре, которую стерли с лица земли

ИА REGNUM Реконструкции исторической части центра столицы Камчатки

В рамках реконструкции исторической части центра города, вместо поляны появится укрытая тротуарной плиткой площадь возле Стеллы «Город воинской славы»