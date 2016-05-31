Ярославль, 31 мая, 2016, 10:06 — ИА Регнум. 30 мая в Ярославле стартовал интерактивный проект КИНО 100 ЛИЦ. В Год российского кино сто вечеров в Ярославском Камерном театре будут демонстрироваться любимые и популярные картины отечественного производства, сообщил корреспонденту ИА REGNUM организатор фестиваля Андрей Алексеев.

Юрий Ваксман

«Суть проекта предельно проста: за 100 вечеров — ежедневно с 30 мая по 6 сентября — 100 жителей Ярославля представляют на большом экране 100 фильмов, которыми хочется поделиться с друзьями, знакомыми, единомышленниками», — пояснил Андрей Алексеев.

В рамках открытия фестиваля актер Юрий Вакман представил драму «Гидравлика» 2010 года, снятую ярославским режиссёром Евгением Серовым по сюжету одноименной повести Юрия Ноздрина.